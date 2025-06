Rafa Marin-Villarreal, quasi fatta. C'è il sì e si tratta sulla formula

Viaggio in Spagna con idee chiare e appuntamenti ben fissati in agenda per Giovanni Manna. Da un club all’altro, da un affare all’altro. Oltre all’incontro col Siviglia per Juanlu Sanchez, infatti, ieri il ds del Napoli è tornato a parlare con il Villarreal della cessione di Rafa Marin. Affare ben avviato.

Stavolta non ci saranno ostacoli come a gennaio, quando il mancato arrivo di Danilo bloccò un’operazione in prestito che era già stata definita e andava solo conclusa. Sei mesi dopo, e con uno scudetto sul petto, Rafa Marin è pronto a salutare il Napoli per tornare in Liga. Si ragiona sulla formula, possibile prestito con diritto di riscatto. C’è già il sì del giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.