Cheddira ha firmato con l'Espanyol: affare fatto in prestito secco

Walid Cheddira ha firmato con l’Espanyol. Il Napoli lo ha ceduto in prestito secco fino alla fine della stagione. L’attaccante della nazionale marocchina, assistito dall’avvocato Marco Sommella e Bruno Di Napoli, i suoi agenti, domani andrà in panchina in occasione della trasferta a Madrid con l’Atletico, valida per la terza giornata di Liga. Lo scrive l'edizione online del Corriere dello Sport.