Cheddira vicino all'addio: accordo con l'Espanyol, manca solo ok del Napoli

Walid Cheddira è sulla lista dei giocatori destinati a lasciare il Napoli in questa finestra di calciomercato. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'attaccante marocchino ha già trovato un accordo con l'Espanyol per il trasferisi nel club della Liga spagnola. Adesso manca solo il via libera della società partenopa per finalizzare la sua cessione.