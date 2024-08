Chelsea, Maresca: "Osimhen? Non parlo di giocatori del Napoli, club sa cosa penso..."

Anche in Inghilterra tiene banco il mercato del Chelsea che potrebbe inserire Joao Felix e Victor Osimhen per provare a fare un salto di qualità. La domanda è arrivata in conferenza stampa al manager dei blues, Enzo Maresca, che però non s'è sbilanciato: "Non parlo dei giocatori di Atletico Madrid e Napoli. Il club sa esattamente cosa penso del mercato e spero che prima che la finestra di mercato finisca potremo portare altri giocatori in gruppo", le parole del tecnico italiano del Chelsea.