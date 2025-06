Chiesa al Napoli? Le parole di Gattuso e la mossa di Manna

Esterni cercasi. Oltre a Ndoye, priorità, per cui la trattativa va avanti, il Napoli aspetta di capire anche come muoversi per un altro esterno. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, nel mirino c'è anche Federico Chiesa, 27, in uscita dal Liverpool. Conte lo apprezza. Gattuso, ieri, in conferenza, gli ha consigliato di ritrovare minutaggio per poter sognare di nuovo una convocazione con l'Italia.

Il Napoli ha già chiesto informazioni. Ma Manna, esplorando il mercato, è tornato anche in Premier, dove Sancho, 25, rientrato dal prestito al Chelsea, potrebbe lasciare lo United. Anche in quel caso il ds azzurro è alla finestra. Ma le priorità sono altre.