Chiesa pronto a tagliarsi l'ingaggio e lasciare Liverpool: il Napoli studia il colpo

Il Napoli non perde tempo. Il club campione d'Italia sta costruendo un vero assetto competitivo per Antonio Conte e dopo De Bruyne e Marianucci la dirigenza azzurra sta sondando il terreno per quello che sarebbe un clamoroso ritorno in Italia. Si tratta di Federico Chiesa, esterno offensivo da un anno al Liverpool ma reduce da una stagione drammatica tra infortuni e scampoli di minuti concessi da Arne Slot. "Lui chiama il Napoli: sì al taglio dell'ingaggio. Ramadani intermediario", l'apertura di Cronache di Napoli.

Infatti Chiesa al Liverpool guadagna poco più di 9 milioni di euro lordi a stagione e per tornare in Italia e approdare al Napoli avrebbe accettato di andare incontro al club partenopeo e decurtarsi parte dello stipendio. D'altronde è nota la volontà del giocatore di tornare a giocare con continuità, specialmente in ottica Mondiali 2026 con l'Italia se gli Azzurri di Rino Gattuso riusciranno a qualificarsi.