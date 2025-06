Esterni offensivi e centravanti: da domani nuovi contatti, può arrivare la svolta

Da domani il Napoli tornerà a spingere forte sul mercato con l'obiettivo di sbloccare le trattative principali che vengono portate avanti da un bel po'. Il club partenopeo, intanto, con un comunicato ha voluto ufficialmente rettificare la narrazione che viene portata avanti: le operazioni vengono portate avanti in sinergia da tutte le parti coinvolte e non solo dal presidente, dal ds o dall'allenatore. Un concetto già espresso in conferenza nei mesi scorsi da Antonio Conte: non è una sola persone che "vuole" o "non vuole" quel determinato giocatore, ma ogni scelta è la sintesi semplicemente del Napoli che si muove con unità e programmazione.

Nuovi incontri per Ndoye

Da domani sono in programma nuovi incontri con gli agenti dell'esterno del Bologna e con lo stesso club rossoblù. Con il giocatore più o meno l'intesa è raggiunta, bisogna limare gli ultimi dettagli per poi far partire l'assalto al Bologna che potrebbe partire da una base importante, probabilmente intorno ai 40mln di euro che il Napoli proverà naturalmente a far scendere. Tramite bonus o anche una contropartita perché al Bologna di Italiano piace Zanoli, di ritorno in azzurro dopo il mancato riscatto del Genoa nonostante una buona stagione. Lo svizzero è comunque la priorità, solo dopo aver fatto tutto il possibile si valuteranno le tante alternative tenute in piedi parallelamente dal Napoli.

Focus su Liverpool

Il Napoli però ha intenzione di allungare e migliorare la rosa garantendo a Conte un secondo esterno offensivo, oltre ad un centravanti. Gli occhi del ds Manna sono principalmente in casa reds, dove le occasioni non mancano: a partire da Federico Chiesa che vuole rientrare in Italia ed è disposto a spalmare l'attuale ingaggio che è fuori dai parametri italiani. Per la punta invece l'occasione è Darwin Nunez, in uscita ma che ha una valutazione comunque superiore ai 50mln di euro. Troppi per il Napoli che però ha l'ok del giocatore, che ha rifiutato le ricche proposte arabe e vuole rilanciarsi nel calcio europeo, ed il ds Manna è convinto di poter abbassare verso i 40mln più bonus la valutazione dell'uruguayano (che fu pagato 75mln più 25 di bonus)