Sorpresa Beukema, il Bologna allontana il Napoli proponendo maxi-rinnovo: i dettagli

Se le probabilità di veder partire Ndoye e Lucumi sono elevate, per il Bologna lo stesso discorso non vale per Sam Beukema. Infatti, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club ha rassicurato Vincenzo Italiano a proposito della permanenza di Sam Beukema. Sì, perché il difensore olandese è finito nella lista della spesa di un Napoli scatenato sul mercato ma i felsinei non intendono privarsene tanto facilmente.

Non solo. Secondo la Rosea, il giocatore ha manifestato segnali chiari a proposito della volontà di rimanere a Bologna un altro anno. Una notizia grandiosa per mister Italiano, che così manterrebbe il 50% del pacchetto di centrali a disposizione per la prossima stagione, senza rivoluzionare un reparto.

Così il Bologna ha dato il via alle pratiche di rinnovo, in modo tale da fermare ogni sviluppo di corteggiamento del Napoli nei suoi confronti: si tratterebbe di un contratto nuovo di zecca fino al 2029 con adeguamento d'ingaggio fino a 2 milioni a stagione. Un netto salto in alto per Beukema che attualmente percepisce 750mila euro di stipendio. Ma uno sforzo in questo caso è doveroso, per mantenere intatta una parte della rosa da Coppa Italia che ha fatto sognare il capoluogo emiliano. In attesa di capire come reagirà il club partenopeo.