Tra l'Inter e Bonny c'è (anche) il Napoli: da Parma confermano il tentativo in extremis

vedi letture

Prima del match contro l'Urawa Red Diamonds, Beppe Marotta, presidente e AD dell'Inter, ha confermato l'interesse del club per il centravanti del Parma Bonny. Sebbene la trattativa non sia ancora conclusa, l'Inter si è avvicinata ai 25 milioni richiesti dal club crociato. Marotta ha dichiarato: "Bonny è nel nostro taccuino; dobbiamo anche considerare la volontà del Parma, ma è un giocatore che ci interessa".

Ma la situazione per l'Inter si complica con il Napoli che ha manifestato interesse per il giovane attaccante, cercando di inserirsi nella corsa per assicurarselo. La Gazzetta di Parma ha confermato i tentativi del club partenopeo di superare l'Inter nella trattativa