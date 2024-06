Chiesa sa che la Juve vuole venderlo: Napoli interessato, ma valuta anche l'estero

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione di Federico Chiesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione di Federico Chiesa: "Federico Chiesa è in scadenza di contratto con la Juventus la prossima estate, nel 2025. Il suo agente Fali Ramadani sarà in Italia la prossima settimana per discutere il futuro di Federico Chiesa. C'è l'interesse del Napoli ma non solo, c'è anche interesse da altri club.

E per questo la situazione di Chiesa è da tenere d'occhio nei prossimi giorni. Il suo agente parlerà con la Juventus, ma la sensazione è che la Juventus è preparata per lasciar partire Federico Chiesa il prima possibile la prossima estate, anche per investire i soldi su alcune trattative che vogliono completare quest'estate. Teun Koopmeiners dall'Atalanta, Riccardo Calafiori del Bologna... La Juventus ha diverse priorità e Federico Chiesa potrebbe essere uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juve quest'estate. Quest'incontro con l'agente sarà importante e Chiesa sa che la Juventus e il nuovo allenatore Thiago Motta, che firmerà la prossima settimana, sono preparati a venderlo. Chiesa e il suo agente stanno esplorando diverse possibilità in Europa e anche in Italia, con il Napoli e Antonio Conte interessati, ma non è l'unica soluzione".