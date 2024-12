Conte ha chiesto un rinforzo in difesa dopo l’infortunio di Buongiorno: tre nomi in lista

Antonio Conte avrebbe già chiesto un rinforzo per puntellare la rosa in difesa e consentire a Buongiorno di recuperare con più calma e sicurezza dall’infortunio. Al momento, riferisce Sport Mediaset, i nomi più caldi per tamponare o risolvere l'emergenza sarebbero tre: Luiz Felipe, Danilo e Kiwior.

Per quanto riguarda l'ex Lazio, svincolato dall'Al-Ittihad, si tratterebbe di un affare a parametro zero e il ds Manna dovrebbe soltanto raggiungere un'intesa economica col giocatore per aggregarlo subito al resto della squadra. Discorso diverso invece per gli altri due obiettivi. Danilo è un profilo esperto che piace molto a Conte, ma le ultime dichiarazioni del capitano bianconero non sembrano lasciare molti margini di manovra nonostante alcuni discorsi già avviati di recente nell'ambito di un possibile scambio tra la Juve e il Napoli con Raspadori. Infine capitolo Kiwior. L'ex Spezia è un giocatore di grande spessore e prospettiva, ma piace a molti club in Europa e per lasciarlo partire i Gunners non sembrano affatto interessati a imbastire trattative per un prestito.