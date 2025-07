CorSera - Nunez, la tragedia Jota ha rallentato l'affare. Ma il canale resta aperto

Il mercato del Napoli è in pieno fermento e il nodo principale da sciogliere per Antonio Conte è quello del centravanti, l'uomo che dovrà affiancare Romelu Lukaku nella prossima stagione. Il grande dubbio, come sottolineato dal Corriere della Sera in edicola oggi, è tra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. L'idea tattica che Conte ha esposto a De Laurentiis è chiara: una squadra con doppi ruoli in tutti i reparti, per garantire profondità e alternative. Il reparto offensivo, in particolare, necessita di un alter ego di Lukaku. Le due piste principali sono appunto quelle che portano a Lucca, l'opzione italiana, e a Nunez del Liverpool, un potenziale "colpo alla De Bruyne" per le ambizioni del club.

La trattativa per l'attaccante uruguayano sembrava ben avviata, ma i discorsi sono stati inevitabilmente interrotti e stravolti dalla tragica scomparsa di Diogo Jota, che ha sconvolto l'ambiente del Liverpool. Questa dolorosa vicenda ha comprensibilmente rallentato le operazioni, lasciando al Napoli il compito di valutare con attenzione quale strada intraprendere. La scelta tra la fisicità di Lucca e il talento di Nunez sarà cruciale per il nuovo assetto offensivo azzurro.