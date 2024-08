Da Bologna - Rumors su Ngonge, ma Italiano è coperto nel ruolo: ci sarà una partenza?

Cyril Ngonge è stato accostato al Bologna. L'esterno offensivo del Napoli però sarebbe solo un'alternativa, come scrive oggi in edicola il Corriere di Bologna: "Vanno registrate le voci sui sondaggi del Bologna per due esterni offensivi già cercati in passato come Facundo Pellistri del Manchester United e Cyril Ngonge, ora al Napoli.

Anomalo, visto quanto i rossoblù siano coperti nel ruolo. Possibile che si trattasse di contatti esplorativi in caso di partenze a sorpresa"