Da Bologna: "Solo soldi per Ndoye, nessuna contropartita. Zanoli gradito, ma affari slegati"

Gianmarco Marchini, giornalista de Il Resto del Carlino, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale: “Matassa molto complicata, perché riguarda anche Beukema. Il Bologna non ha la necessità di vendere, ma per rendere sostenibile questo progetto è stata messa in conto una cessione eccellente. Ma il Bologna non vuole svendere. Gli agenti di Ndoye hanno un principio d’accordo con il Napoli, ma c’è una distanza importante con il Bologna, visto che quest’ultimo non vuole contropartite tecniche. Si parte da una cifra di 45-50 milioni. Zanoli è un profilo gradito ad Italiano, ma sono due trattative di calciomercato diverse.

Il Bologna vuole soltanto soldi per Ndoye. Per avere sia Ndoye che Beukema, di fatto, bisognerà versare al Bologna 70 milioni. Anche perché il designato a lasciare il Bologna è Lucumì, che ha una clausola rescissoria. Sartori è un mastino del mercato. Attenzione all’interesse del Manchester United, Newcastle, Liverpool ed Arsenal. Le squadre inglesi, ovviamente, farebbero alzare ancora di più al presto. Napoli è una pista gradita al giocatore. Non sarà una trattativa che si tirerà a lungo. Cifra per Ndoye è molto alta, ma queste sono le cifre del mercato”.