Lunedì incontro per Ndoye e Beukema, Sky: molto complicato che il Bologna ceda entrambi

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “Lunedì ci sarà l’incontro tra Bologna e Napoli per Dan Ndoye e Sam Beukema. Ieri c’è stato un incontro tra gli agenti di Ndoye e il Napoli, l’accordo con il giocatore non è ancora arrivato. Non manca molto, la distanza comunque c’è, bisognerà chiaramente rivedersi. C’è l’assenzo al trasferimento, ma non c’è ancora il sì che sarebbe servito al Napoli per andare a parlare col Bologna in maniera ancora più forte. Con il sì totale del giocatore la valutazione che oggi fa il Bologna del giocatore, da 40-45mln, doveva essere in qualche modo riconsiderata. In questo incontro il Napoli avrà comunque la forza di poter dire al Bologna che il ragazzo a Napoli andrebbe.

C’è invece un sì più deciso da parte di Beukema. Ma è molto complicato che il Bologna possa cedere due giocatori al Napoli, che dovrà capire su quale dei due andare a chiudere prima. L’altra situazione che s’interseca con il mercato del Napoli è relativa all’altro centrale del Bologna, Lucumì, che ha una clausola da 28mln e piace alla Roma. Come detto prima, se il Bologna non cede due giocatori al Napoli, a maggior ragione non cederà entrambi i due difensori centrali nella stessa sessione di mercato. Eventualmente volesse fare un sacrificio in difesa, lo farebbe soltanto per uno dei due”.