Rinnovo Anguissa, Sky: il giocatore si sta ammorbidendo, c’è una controprova

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del rinnovo di Frank Zambo Anguissa. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ci sono possibilità sempre più crescenti che possa rinnovare. Era la speranza del Napoli durante la stagione, poi nell’ultimo periodo Anguissa ha lasciato anche dei segnali abbastanza contrastanti, sembrava non volesse rinnovare.

Il Napoli non ha mai voluto forzare la mano sfruttando la clausola di rinnovo unilaterale, ha sempre cercato di far capire ad Anguissa che c’era la volontà di proseguire insieme in maniera consenziente, senza quindi alcuna imposizione dall’alto. Anguissa dopo un periodo in cui è stato molto rigido, si sta ammorbidendo, la controprova è che la trattativa con il Milan per Musah si è di fatto bruscamente interrotta dopo una sorta di stretta di mano tra i due club”.