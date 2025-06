Da Torino: "La possibile formula per prendere Ngonge. Un altro azzurro piace molto a Baroni"

Gianluca Sartori, giornalista del Corriere della Sera Torino, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Ngonge-Milinkovic? Operazioni che possono andare in porto, bisognerà vedere se saranno unite o avranno un discorso separato. Milinkovic-Savic? Lui ha raggiunto un elevato grado di consapevolezza di se stesso che, di fatto, può pensare di venire al Napoli e giocarsi il posto con Meret. Può dire la sua, è cresciuto dal punto vista tecnico e, soprattutto, della personalità.

Il Torino proverà a prendere Ngonge con la formula del prestito con diritto di riscatto, o all’obbligo in base al raggiungimento di vari obiettivi. Baroni arriverà in una piazza un po’ esasperata dal fatto che non si riesca a fare il salto di qualità: c’è un certo malcontento verso la società. Baroni sa che c’è un ambiente in cui si debba lavorare. Bisogna cambiare l’atteggiamente, visto che non c’è stato a fine stagione una volta raggiunta la salvezza. Non ci sono grossi margini di rivedere Elmas con la maglia granata se il Lipsia non abbassa le pretese economiche.

Folorunsho? Piace molto a Baroni, ma a centrocampo si deve vedere prima il futuro di Ricci e Ilic”.