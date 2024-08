Da Cagliari - Sfuma Nzola, tutto su Cheddira: la data del possibile arrivo in Sardegna

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de L'Unione Sarda, sembra essere sfumato per i rossoblù l'acquisto dell'attaccante della Fiorentina.

Gianluca Lapadula potrebbe presto lasciare il Cagliari. Qualora questo dovesse verificarsi questa partenza, il club rossoblù dovrà necessariamente ingaggiare un'altra punta per non lasciare una casella vuota nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de L'Unione Sarda, sembra essere sfumato per i rossoblù l'acquisto dell'attaccante della Fiorentina a causa del suo esoso ingaggio.

Imbastito, dunque, il discorso con il Napoli per Walid Cheddira, che assieme a Gianluca Gaetano potrebbe raggiungere la Sardegna. L'obiettivo dei sardi è quello di raggiungere la fumata bianca per ambo i giocatori, entro Ferragosto.