Da Firenze: "Si insiste per Folorunsho, lascerà Napoli: novità sulla formula"

La Fiorentina cerca un centrocampista dopo la situazione Bove e - come sottolinea il quotidiano toscano La Nazione - tutti gli indizi portano al nome di Folorunsho che potrebbe lasciare il Napoli dove non sta trovando spazio e potrebbe partire anche in prestito. A Firenze lo accoglierebbe Palladino, che aveva già mostrato interesse nei suoi confronti durante l’estate.

Secondo il quotidiano, un’operazione meno fattibile porta invece ai nomi di Frendrup e Fazzini, entrambi valutati molto più. Per il giocatore del Genoa, infatti, la richiesta parte da 20 milioni. Non è escluso che la Fiorentina possa fare un grande investimento, ma al momento, considerando le tempistiche, sembra più probabile che chiuda rapidamente per un centrocampista, con una trattativa simile a quella per l’ex Hellas Verona.