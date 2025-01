Da Manchester: "Spunta la stella del Southampton se parte Garnacho"

Non solo Dorgu: nome nuovo per le corsie esterne del Manchester United. Il club inglese, infatti, potrebbe prendere in considerazione l'acquisto della stella del Southampton Tyler Dibling se vendesse Alejandro Garnacho durante la sessione di calciomercato di gennaio. Lo riporta ManchesterWorld.

L'argentino non piace solo al Napoli ma anche al Chelsea. Ieri molti hanno associato il suo saluto ai tifosi come un addio, anche se in realtà si trattava di un gesto comune a molti a fine partita. Il Napoli riflette dato che le richieste dello United sono molto alte e continua a pensare anche ad Adeyemi.