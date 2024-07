Da Milano - Brescianini-Napoli, principio d'accordo! Cifre e dettagli

Con le possibili uscite di Cajuste e Gaetano, il Napoli sembrerebbe pronto ad un'entrata a centrocampo. Il primo indiziato per rinforzare il centrocampo azzurro dovrebbe essere Marco Brecianini.

"Principio di accordo tra Marco Brescianini e il Napoli per un contratto fino al 2029 (1,2 milioni all'anno). Il Napoli aspetta le cessioni di Cajuste e Gaetano per chiudere la trattativa con il Frosinone per 10 milioni più bonus. Sulla cessione il Milan riceverà dal Frosinone il 50%".

🚨 Excl. - Agreement in principle between Marco #Brescianini and #Napoli for a contract until 2029 (€1,2M/year). Napoli are waiting for Cajuste and Gaetano sales to close the deal with #Frosinone for 10M + bonuses. Milan will receive 50% from Frosinone on the sale. #transfers https://t.co/WGLdW8UnTp