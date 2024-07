Da Milano confermano la nostra anticipazione: sprint per Hermoso, la cifra definitiva

Dopo Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin il Napoli sta provando anche a chiudere per Mario Hermoso (28 anni) dell’Atletico Madrid. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira conferma la nostra esclusiva sul difensore ex Atletico.

Il Napoli ha provato ad affondare il colpo per Mario Hermoso, offrendo al giocatore svincolato un contratto triennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Schira da Milano riferisce di nuovi colloqui e contatti nelle ultime ore con l'entourage dello spagnolo: il club azzurro attende una risposta.

There were new talks in the last hours between #Napoli and Mario #Hermoso’s agents. Napoli have offered a contract until 2027 (€4M/year + bonuses) and now waiting for the centre-back answer. #transfers