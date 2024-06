Da Milano - Il Parma piomba su Gaetano, Pecchia lo stima: la posizione del Napoli

Gianluca Gaetano rientrerà a Napoli dopo i sei mesi in prestito al Caglliari. Con il nuovo progetto tecnico targato Antonio Conte, è ancora da chiarire la posizione della società nei suoi confronti, intanto però diversi club gli hanno messo gli occhi addosso. Come riporta Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Parma ha mostrato il suo interesse per il classe 2000.

Il mister dei crociati Fabio Pecchia stima Gaetano sin dai tempi della Cremonese e vorrebe portarlo in Emilia per renderlo uno dei pilastri del nuovo cammino in Serie A. Oltre il Parma altre squadre sono interessate a Gaetano, al momento però il Napoli ha messo in stand-by qualsiasi richiesta, perché deve ancora decidere del futuro del suo prodotto del vivaio. Se farà parte del progetto di Antonio Conte o se verrà messo ai margini si capirà solo nelle prossime settimane.

