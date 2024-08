Da Milano - Non solo Lazio, sirene francesi per Folorunsho: il centrocampista ha una priorità

Non solo Lazio: club di Ligue1 hanno mostrato interesse per il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho.

A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: “Il Napoli chiede un accordo a titolo definitivo per cederlo e ha rifiutato la prima proposta della Lazio per un prestito con diritto di riscatto. La priorità di Folorunsho al momento è la Lazio”.

Not only #Lazio: a #Ligue1’s club have shown interest in #Napoli’s midifielder Michael #Folorunsho. Napoli ask a permanent deal to sell him and have turned down first Lazio’s bid for a loan with the option to buy. Folorunsho’s priority currently is Lazio. #transfers