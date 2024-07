Da Milano - Principio di accordo Psg-Osimhen: stipendio da 14 mln

Nuovi aggiornamenti su Osimhen-Psg. A riportarli è Nicolò Schira, che scrive su X: "Trattative in corso per Victor Osimhen al PSG dal Napoli. Il Paris ha un accordo di principio con l'attaccante per un contratto fino al 2029 (€ 14 milioni/anno). Osimhen ha rifiutato nei giorni scorsi anche una ricca offerta dell'Al Ahli, perché la sua priorità è restare in Europa".

Talks in progress for Victor #Osimhen to #PSG from #Napoli. #Paris have an agreement in principle with the striker for a contract until 2029 (€14M/year). Osimhen has also turned down a rich bid from #AlAhli in the last days, because his priority is to stay in Europe. #transfers https://t.co/2Y2o4lPSWo