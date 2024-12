Da Milano - Scambio Caprile-Scuffet, c'è già l'accordo tra l'azzurro e il Cagliari: i dettagli

All'apertura della finestra di mercato di gennaio si prospetta uno scambio di portieri tra Napoli e Cagliari, con Simone Scuffett in azzurro ed Elia Caprile in Sardegna.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X le ultime sull'operazione: "Condizioni personali concordate tra Cagliari ed Elia Caprile, che guadagnerà 500mila euro per prestito di 6 mesi. Il Cagliari completerà nei prossimi giorni lo scambio di prestiti con Simone Scuffet, che ha già dato la sua disponibilità a unirsi al Napoli".

🚨 Excl. - Agreed personal terms between #Cagliari and Elia #Caprile, who will earn €0,5M for 6-months loan. Cagliari will complete in the next days the loan swap with Simone #Scuffet, who has already given his availability to join Napoli. #transfers