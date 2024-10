Da Petagna a Simeone: le idee del Torino per sostituire Zapata

Con Zapata ko, per lui stagione finita, il Torino per sostituirlo sarebbe fortemente interessato a Giovanni Simeone. A scriverlo è il quotidiano Repubblica oggi in edicola con l'elenco delle idee per gennaio.

"La prima scrematura ha portato a un angolano (il cagliaritano Luvumbo), un italiano (Petagna del Monza), un argentino (Simeone del Napoli), in aggiunta al serbo rossonero Jovic. Quattro identikit di attaccanti di qualità che finora in campionato non hanno lasciato il segno e che proprio per questo hanno tanta voglia di svoltare. In prima fila, nelle preferenze granata, resta Simeone: l’argentino è da anni un miraggio del Torino, vagheggiato in numerose sessioni di mercato prima che le trattative si arenassero ogni volta a causa degli alti costi dell’operazione".