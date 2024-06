Da Roma - Torna di moda Politano: intriga e il rapporto con De Rossi può essere decisivo

In casa Roma sembrerebbe essere tornato di moda il nome di Matteo Politano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Roma sembrerebbe essere tornato di moda il nome di Matteo Politano. Il quotidiano Il Tempo, nell'edizione odierna, riferisce che l'esterno del Napoli potrebbe essere uno dei sacrificabili di Antonio Conte e il suo amore per Roma e per la Roma, oltre al buon rapporto con Daniele De Rossi, potrebbe essere decisivo. La stessa fonte afferma che non vi è ancora nessun dialogo con calciatore o agente, ma è un'idea che intriga molto il club giallorosso.