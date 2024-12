Da Torino: Chiesa può andare al Napoli se parte Kvaratskhelia

Il futuro di Federico Chiesa sembra allontanarsi sempre più dall'Inghilterra per tornare in Italia

Il futuro di Federico Chiesa sembra allontanarsi sempre più dall'Inghilterra per tornare in Italia, dove il Napoli - scrive TuttoJuve - potrebbe essere la sua destinazione. L'attaccante italiano non ha trovato la sua forma migliore al Liverpool. Le poche occasioni avute sotto la guida di Arne Slot hanno limitato il suo impatto: solo tre presenze e un totale di 78 minuti in campo, con un solo assist come unico contributo.

La mancanza di adattamento alle esigenze fisiche e ai ritmi serrati del calcio inglese è stata evidente. Lo stesso Slot ha recentemente sottolineato che Chiesa ha avuto difficoltà ad adattarsi all'intensità della Premier League, un ostacolo che ha segnato la sua breve permanenza in Inghilterra. Potrebbe tornare in Italia e andare a Napoli in prestito se Kvaratskhelia si trasferisse al Psg.