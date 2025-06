Dall'Inghilterra, The Sun: De Bruyne vuole convincere Conte a prendere Grealish

vedi letture

Dopo l’ufficialità del suo arrivo al Napoli, Kevin De Bruyne è già al lavoro per cercare di ricreare una parte del suo passato in azzurro. Secondo quanto riportato dal Sun, il belga avrebbe chiesto ad Antonio Conte di valutare l’ingaggio di Jack Grealish, suo ex compagno di squadra al Manchester City, ora in uscita dal club inglese.

L’esterno offensivo, escluso da Pep Guardiola per il Mondiale per club, è destinato a cambiare aria e vede l’Italia come destinazione gradita. De Bruyne, che conosce bene il valore e la personalità di Grealish, spera di convincere il tecnico azzurro a dargli fiducia. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’ingaggio: attualmente guadagna 17 milioni lordi a stagione, cifra che il Napoli potrebbe coprire solo in parte, offrendo poco più della metà.

Nonostante l’interesse anche dell’Everton, Grealish darebbe priorità al Napoli, sperando che una nuova avventura in Serie A possa rilanciarlo in vista dei Mondiali 2026, dove sogna la convocazione da parte del ct Tuchel. La palla ora passa a Conte.