Dalla Germania insistono: Goretzka in uscita dal Bayern, il Napoli è interessato

Goretzka vede solo il Bayern nel suo futuro, peccato che questa esclusione dai convocati per la partita di coppa contro l'Ulm sia un segnale fortissimo.

Leon Goretzka è fuori dai piani del Bayern Monaco, al punto che Vincent Kompany l'ha escluso dall'ultima partita di DFB-Pokal contro l'Ulm. Un duro colpo per il 29enne, che di fatto è stato in bilico l'intera estate nel club dopo le ripetute dichiarazioni della dirigenza bavarese, delusa dalla passata stagione. Il contratto dell'ex Schalke resta valido fino al 2026 e lui stesso in realtà non vuole lasciare il Bayern, fiducioso e desideroso di lottare fino in fondo per un posto.

D'altronde, la sua situazione attuale gli ricorda quella dell'anno scorso, quando le cose erano iniziate in modo simile ed era considerato come cedibile sul mercato, salvo poi tornare nell'undici titolare all'inizio della stagione di Bundesliga. Goretzka vede solo il Bayern nel suo futuro, peccato che questa esclusione dai convocati per la partita di coppa contro l'Ulm sia un segnale fortissimo.

Sulle sue tracce, stando a quanto riferito dalla Süddeutsche Zeitung, ci sarebbe l'Atletico Madrid. Molto attivo sul mercato, con gli arrivi di Sorloth, Le Normand e soprattutto Julian Alvarez, il club rojiblanco starebbe pianificando un colpo anche a centrocampo e Goretzka può essere l'affare giusto. Il medium tedesco aggiunge che il giocatore è stato accostato anche al Napoli e interessa pure agli azzurri.