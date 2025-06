Dalla Turchia - Il Galatasaray contatta Osimhen, offerto maxi-ingaggio: lui chiede tempo

Il futuro di Victor Osimhen è ancora troppo enigmatico per i gusti del Napoli, mentre il Galatasaray vorrebbe fare di tutto per trattenerlo con sé dopo una stagione in prestito da urlo, da 37 gol in 41 partite disputate tra tutte le competizioni. Al momento, secondo quanto trapelato dal quotidiano turco Sabah, la dirigenza del club di Istanbul attende novità dal giocatore: il Cimbom si è spinto in là con l'attaccante nigeriano, offrendo 15 milioni di euro come stipendio annuale e altri 10 milioni garantiti tra pubblicità e sponsorizzazioni.

Osimhen, altro che sirene arabe

Osimhen intanto ha declinato l’offerta dell’Al-Hilal da 45 milioni di euro l’anno, chiudendo di fatto la porta all’Arabia Saudita e puntando gli occhi sulle proposte provenienti dai club inglesi e dall'Europa. Chelsea, Arsenal, Manchester United e recentemente anche il Liverpool hanno mostrato interesse per il giocatore, mentre in Italia la Juventus lo tiene sott'occhio insieme all'affare Gyokeres.

Le ultime

Il Galatasaray vorrebbe insistere nell'ingaggio di Osimhen a titolo definitivo e secondo Sabah c'è un contatto costante tra il club e Osimhen. Di più: la dirigenza giallorossa avrebbe inviato un messaggio esplicito al giocatore di 26 anni. "Ora ci aspettiamo che tu prenda una decisione. Faremo il nostro piano di mercato in base a te", il testo esplicitato. E la risposta del giocatore di proprietà del Napoli: "Datemi ancora una settimana. Ho bisogno di tempo".