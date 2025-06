Duran al Napoli? Romano smentisce: "Ad oggi non c'è nulla. Sono altri 2 i nomi in lista..."

vedi letture

Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Jhon Durán per l'attacco del Napoli. Gli azzurri lo avevano seguito negli scorsi mesi, ma il colombiano a gennaio aveva deciso di lasciare la Premier League e l’Aston Villa per accettare la corte dell'Al Nassr. Dopo appena sei mesi, si sono fatte insistenti le voci di un ritorno di Duran in Europa, alcuni rumours parlano persino di un'offerta ufficiale avanzata dal Napoli.

A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul suo canale YouTube, esclude quest'opzione: "Voglio aggiungere qualcosa su Jhon Duran, ci sono state indiscrezioni su un’offerta del Napoli o addirittura su contatti con Antonio Conte. Ad oggi, non risulta che il Napoli sia in trattativa concreta per Jhon Duran. Il Napoli è stato avvicinato a questo tipo di discorso, ma manteniamo i nomi che sono stati fatti in questi giorni per quanto riguarda l’attacco del Napoli: vi ho detto di Darwin Nunez e dei contatti in questa settimana anche per Lorenzo Lucca, che resta un giocatore apprezzato. Al momento però non ci risulta una trattativa con l'Al Nassr per Jhon Duran".