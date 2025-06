Musah-Napoli in fase di stallo, Romano: "Non c'è intesa sui bonus, vi spiego..."

È in una fase di stallo la trattativa tra il Napoli ed il Milan per Yunus Musah. L’affare è spedito veloce inizialmente, poi ha subito una brusca frenata nei giorni scorsi: il club azzurro ha già trovato un’intesa di massima con il centrocampista statunitense, individuato come rinforzo ideale per il nuovo centrocampo di Antonio Conte, ma resta da sciogliere con i rossoneri il nodo sui bonus.

A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul suo canale YouTube, riferisce le ultime: "Sta iniziando una settimana importante in cui capiremo tante cose, per esempio se Musah andrà al Napoli o meno. Al momento non c’è il via libera, ci sono un po’ di differenze sui bonus: se bonus facili o difficili, e quanta deve essere la cifra. Quindi ancora non c’è il via libera definitivo per Yunus Musah al Napoli”.