De Bruyne-Napoli, è solo questione di giorni! Sky: "Intesa anche su diritti d'immagine"

vedi letture

Kevin De Bruyne diventerà un nuovo giocatore del Napoli, ogni piccolo intoppo sta pian piano venendo spazzato via. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, si è trovata anche l'intesa totale con gli agenti del belga circa i diritti d'immagine: ora mancano davvero solo le visite mediche e la firma del contratto - fissate al rientro dalla Nazionale - poi KDB vestirà la maglia azzurra.

Il Napoli però vuole rinforzare anche gli altri reparti, per la difesa in cima alla lista c'è Sam Beukema. Di recente sono stati i primi contatti ufficiali tra Napoli e Bologna. Il ds azzurro Manna però si tutela lavorando su più fronti: occhi anche su Giorgio Scalvini dell'Atalanta, un'operazione dai costi elevati che però potrebbe avanzare soprattutto se non si trovasse l'intesa con i rossoblu per il difensore olandese.