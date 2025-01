Dorgu al Man United, è fatta! Romano annuncia: “Here we go! Le cifre e i dettagli”

E’ fatta per il trasferimento di Patrick Dorgu al Manchester United. L’esterno mancino di proprietà del Lecce, che piace tanto anche al Napoli, lascia la Serie A e vola in Inghilterra.

Stando a quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, i due club hanno chiuso l’affare sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus. Contratto pluriennale per il danese classe 2004 che sarà dunque il primo rinforzo per Rúben Amorim.

🚨 Patrick Dorgu to Manchester United, here we go! Verbal agreement in place with Lecce, documents to be checked in next 24h.



Fee will be €30m plus €5m in add-ons not guaranteed.



Long term contract agreed days ago with the player…



…and first signing for Rúben Amorim. pic.twitter.com/YZkKX4YnHp