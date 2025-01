Ultim'ora Dorgu vicino allo United: spinge col Lecce per partire ed ha già accordo sul contratto

Obiettivo del Napoli di Antonio Conte da diverso tempo, c'è il rischio che Patrick Dorgu alla fine giunga ad un'altra destinazione. Il danese è nelle grazie del Manchester United che tratta da giorni con il Lecce per acquistarlo a gennaio: i Red Devils avrebbero presentato un'offerta molto vicina ai 40 milioni richiesti. Inoltre, come riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, lo stesso Dorgu fa pressione sul club giallorosso per essere ceduto allo United, con cui ha già l'accordo sul contratto.

