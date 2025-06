Due acquisti a centrocampo, Sky: Frattesi prima scelta, idea Kang-in Lee in un caso

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Il Napoli prenderà almeno due centrocampisti, la prima scelta è Frattesi, poi dipende da chi sarà l’allenatore dell’Inter. Se resta Inzaghi Frattesi lascerà e il Napoli lo vuole fortemente. Vuole anche due esterni d’attacco: Paixao e Noa Lang, sono due nomi sui quali il Napoli sta lavorando. Un altro attaccante da mettere vicino a Lukaku, come possibile alternativa, attenzione a Bonny del Parma, contatti anche in questo caso.

Una cosa posso dire sul portiere, si fanno tanti nomi ma da quello che so il rinnovo di Meret è questione di giorni. Poi non so se arriverà anche un altro portiere, ma dalle informazioni in nostro possesso Meret rinnoverà con il Napoli”. Sky Sport riporta sul proprio sito, un altro nome per il centrocampo: "C'è anche l'idea Kang-in Lee: 24 anni, sudcoreano del Psg, potrebbe diventare un obiettivo solo in caso di partenza di Anguissa".