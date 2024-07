Due azzurrini si trasferiscono al Bari: già oggi può arrivare l'annuncio

Già nella giornata di oggi il Bari potrebbe annunciare i primi tre colpi per il nuovo corso firmato Magalini-Longo. Due di questi arriveranno dal Napoli e si tratta, come ampiamente preannunciato, dell’attaccante Lorenzo Sgarbi, classe 2001 sette reti e 17 assist con la maglia dell’Avellino in Serie C lo scorso anno, e del difensore centrale Nosa Obaretin, classe 2003 titolare a Trento nell’ultimo anno.

A questi si aggiungerà un altro giovane come l’esterno mancino Costantino Favasuli, lo scorso anno alla Ternana, in arrivo dalla Fiorentina, che potrebbe essere seguito anche da un attaccante come Filippo Distefano, anch’egli a Terni nella passata annata. Questi due, il primo classe 2004 e il secondo classe 2003, potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club viola.