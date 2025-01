Due cessioni solo dopo due acquisti: il futuro di Folorunsho e Rafa Marin è segnato

Lo scrive Tuttomercatoweb, che fa il punto sul mercato in entrata ed uscita del Napoli

Il Napoli nella giornata di ieri ha mosso passi importanti per Cesare Casadei. Lo scrive Tuttomercatoweb, che fa il punto sul mercato in entrata ed uscita del Napoli: "Il centrocampista dell'Under 21, cresciuto nell'Inter e oggi al Chelsea, è finito nel mirino di Giovanni Manna che ha superato la concorrenza del Torino ed è pronto a consegnare ad Antonio Conte il centrocampista classe 2003. Il calciatore romagnolo è il profilo scelto per sostituire Michael Folorunsho, centrocampista che tra domani e venerdì sarà a Firenze per le visite mediche e poi iniziare la sua avventura alla Fiorentina.

Conte numericamente non vuole ritrovarsi con una rosa più corta e per questo motivo il Napoli ha deciso di accelerare per Casadei. Lo stesso accadrà anche in difesa: Rafa Marin è considerato acerbo, c'è l'ok alla cessione in prestito (ci sono Como e Villarreal), ma la sua uscita verrà definita solo dopo l'arrivo di Danilo. L'ormai ex capitano della Juventus si allena in disparte. Non rientra più nei piani di Motta e aspetta solo di risolvere il contratto per poi firmare col Napoli fino al 30 giugno 2026".