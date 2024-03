E' presto per il toto-allenatore: Calzona ha un'altra chance per l'Europa e la conferma

Con Calzona i miglioramenti sono stati evidenti anche se ad oggi senza il totale conforto dei risultati a causa di almeno un paio di pareggi sfortunati

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue il lavoro al Konami Training Center senza Calzona e gran parte dello staff. Il lavoro è prevalentemente fisico considerando i tanti nazionali assenti, alcuni giocatori che devono ritrovare la forma migliore - in primis Traoré e Anguissa che non a caso sono stati risparmiati dalle rispettive nazionali - ed altri come Osimhen da gestire dopo piccoli acciacchi per arrivare nelle condizioni migliori allo scontro diretto con l'Atalanta che è a tutti gli effetti l'ultimo bivio stagionale per salvare il salvabile. Il tecnico del Napoli quest'oggi sarà impegnato nel primo dei due test con la Slovacchia, ma segue il lavoro a Castel Volturno grazie alle immagini prodotte dal drone (che solitamente usa per rivedere ed analizzare i movimenti della linea difensiva) e non mancano i contatti con Grava, Beccaccioli e Cacciapuoti che curano le sedute considerando l'assenza anche di Sinatti, impegnato anche lui col doppio incarico nello staff di Spalletti in nazionale.

Pronto a giocarsi tutto

Con Calzona i miglioramenti sono stati evidenti anche se ad oggi senza il totale conforto dei risultati a causa di almeno un paio di pareggi sfortunati tra Cagliari e Torino. Il Napoli quantomeno è tornato a giocare un calcio che l'ha caratterizzato in questi anni, ma i tanti cambiamenti degli ultimi mesi non si cancellano così di colpo. C'è da migliorare un po' tutte le situazioni di gioco accantonate nei mesi con Mazzarri, dalla costruzione alla pressione, ma solo la ripetizione e l'abitudine possono portare la squadra a togliere una certa ruggine. Il tecnico del Napoli non ha tempo, rientrerà a ridosso dell'anticipo con l'Atalanta con l'obiettivo di accorciare sulle posizioni europee e provare a rialzare anche le quotazioni su una sua permanenza e fermare il toto-allenatore che in questi giorni di stop è già partito.