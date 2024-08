Ebimbe, indizio sul Napoli? Out nell'ultima gara e il tecnico da l'ok alla cessione

Sostanza, dinamismo e chilometri sulla fascia destra: nella scorsa stagione Junior Dina Ebimbe è stato uno dei migliori esterni di centrocampo in Bundesliga. Come scrive il Cds, è un’idea per il Napoli: c’è stato un contatto. Il club tedesco apre alla cessione in prestito solo con obbligo di riscatto: c’è anche il via libera del tecnico Dino Toppmöller, che punta sul 4-2-3-1 e non l’ha convocato per la prima partita di campionato, persa 2-0 sul campo del Borussia Dortmund.

