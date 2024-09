Fiorentina, due cessioni oltre il gong: Barak e Brekalo vanno in Turchia

Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Sono sei infatti i giocatori che attualmente sono fuori dai piani di mister Palladino. E due di questi - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com - sono in procinto di lasciare la maglia viola. Per Antonin Barak e Josip Brekalo è fatta per il passaggio ai turchi del Kasimpasa (il mercato in Turchia chiude il 13 settembre, ndr).

Ieri entrambi i giocatori - già esclusi dalla lista UEFA della Fiorentina per la Conference League - hanno svolto le visite mediche col club che milita nella Super Lig, la massima serie del campionato turco. Entrambi si trasferiscono fino al termine della stagione in prestito con diritto di riscatto, si attende soltanto l'annuncio ufficiale.