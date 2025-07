Folorunsho al Cagliari, accordo trovato col Napoli: cifre e dettagli

Michael Folorunsho è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Cagliari, dopo che è stato definito l'accordo con il Napoli per il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista, escluso dai convocati del ritiro da Antonio Conte, era già stato messo da parte a gennaio e ceduto in prestito alla Fiorentina. Ora, con un possibile Mondiale 2026 all'orizzonte, l'obiettivo del giocatore è uno solo: giocare con continuità per guadagnarsi un posto tra i convocati, dopo aver assaporato l’azzurro europeo nel 2024, anche se solo per un minuto.

Il trasferimento al Cagliari segue una formula già sperimentata con Gianluca Gaetano, anch’egli passato in prestito al club sardo con opzione di riscatto. La valutazione complessiva dell’operazione è di circa 8 milioni di euro, ma l’eventuale riscatto dipenderà molto dalla permanenza in Serie A del Cagliari. Folorunsho, ex Verona, si unirà nei prossimi giorni alla squadra allenata da Fabio Pisacane, che considera il suo arrivo un innesto importante per rafforzare il centrocampo. Dopo una stagione complicata, tra Napoli e Firenze, questa rappresenta per lui un'occasione cruciale per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore in un club che potrebbe offrirgli finalmente il giusto spazio. A riferirlo è Tuttomercatoweb.