Folorunsho va alla Fiorentina, ma sabato si gioca: novità sul trasferimento

vedi letture

"Fatta per Folorunsho in prestito alla Fiorentina, riscatto opzionale a 9 milioni. L'affare sarà definito dopo la partita di sabato. Zerbin verso il via libera per il trasferimento in prestito al Venezia. Anche in questo caso prestito con opzione. Per ora c'è il no al Cagliari per il prestito di Caprile. Spinazzola sta cercando squadra: contatti col Torino, Fiorentina più defilata".

Ad annunciarlo sui social è il giornalista del quotidiano Il Roma, Giovanni Scotto, che ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli in entrata e in uscita nel giorno in cui la finestra invernale dei trasferimenti si è ufficialmente aperta.