Frattesi può sbloccare Raspadori-Inter: perché dipende dall'ex Sassuolo

vedi letture

Nico Paz è il grande obiettivo dell'Inter per la prossima stagione, un calciatore che ormai non ha bisogno di presentazioni visto il rendimento in questa stagione con la maglia del Como. Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non è però un'operazione facile da imbastire perché prevede l'inserimento dei nerazzurri tra due club forti come lo stesso Como e il Real Madrid. L'argentino rimane l'obiettivo principale ma c'è anche l'alternativa.

Il nome è quello di Giacomo Raspadori, un ruolo da subentrato nel Napoli di Antonio Conte ed un futuro che potrebbe essere lontano dai partenopei. Interessa all'Inter ma tanto dipenderà dal futuro di Frattesi, potrebbe entrare in un'eventuale trattativa per la cessione del centrocampista agli azzurri in estate.