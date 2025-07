"Frattesi tentato dal Napoli, Conte gli fa complimenti in privato": il retroscena di Palmeri

vedi letture

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra i profili graditi al tecnico azzurro c'è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che Conte apprezza moltissimo per caratteristiche fisiche e capacità d’inserimento. A rivelare uno scenario di mercato è il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, che in un suo editoriale ha sottolineato come molti big dell’Inter potrebbero essere ceduti in questa sessione estiva, anche a causa delle recenti delusioni come lo scudetto perso proprio contro il Napoli, il pesantissimo ko in finale di Champions League contro il Manchester City e l'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club.

Tra i profili in uscita ci sarebbe per Palmeri, proprio Frattesi, "corteggiato" da Antonio Conte: "Anche Frattesi considera le proprie opzioni per il futuro, ed è tentato dai complimenti che gli rivolge in privato Antonio Conte; e pure Thuram, miglior giocatore del girone d’andata e apparso davvero pochissimo in tutto il girone di ritorno, considera se non sia il caso di aprire una nuova pagina, con la Juventus tentatrice; per non parlare di Dumfries, la cui clausola e la cui scelta del nuovo procuratore/intermediario, grida cessione da tutti i pori. Ma il problema per l’Inter, e la dimostrazione che è letteralmente seduta su una bomba, e che qua non si tratta soltanto di alcuni giocatori che hanno possibilità di andare via".