Futuro Conte, Sky pessimista: "Verso l'addio per il mercato (ma intanto arriva De Bruyne)"

Ci sono dei segnali che fanno capire bene la situazione in casa Napoli. Lo scrive la redazione di Sky Sport che fa il punto sul futuro della panchina azzurra ora che è tutto finito, ora che il sogno Scudetto si è avverato. "Le sensazioni raccontano che non sia facile far convergere tutti i presupposti perché Conte resti al Napoli. Anzi, al momento le condizioni (se vogliamo chiamarle così: nessuno detta condizioni a nessuno, nel senso più stretto del termine) sembrano lontane dall’essere soddisfatte.

L’allenatore a Napoli si trova benissimo, la sua famiglia ha un ottimo rapporto con la famiglia De Laurentiis, con i tifosi e con la città in senso più generale. Ma ha delle richieste precise sul mercato, e sa che difficilmente il Napoli potrà accoglierle tutte (anche se intanto si avvicina sempre di più De Bruyne). Il fatto quindi che le parti si possano separare è uno scenario reale, concreto". Per il nome dell'eventuale sostituto, in pole c'è Allegri.