Osimhen, ore calde: il Galatasaray accetta clausola contro cessione in Italia

Caldissimo l'asse Napoli-Galatasaray per Victor Osimhen: i club lavorano alla chiusura, Victor costerà 75 milioni di euro. L'impressione è che le parti siano sempre più vicine: Osi è in pressing altissimo. Anche ieri il Napoli ha ribadito le sue richieste al Gala: balla la percentuale della futura rivendita (richiesta 20%), ma le garanzie sul pagamento in due o tre rate ci sono e la trattativa si chiuderà. Accettata la clausola contro la cessione in Italia nei prossimi due anni. C'è ottimismo, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.