Juanlu spinge per il Napoli! Moretto: "E' tra gli spagnoli più forti in quel ruolo"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Juanlu Sanchez? Mi hanno confermato che nelle prossime ore è previsto un contatto tra Napoli e Siviglia per cercare di capire come sbloccare questa trattativa. Il Siviglia chiede 20 milioni più 10% sulla futura rivendita, mentre il Napoli ha offerto meno. Le parti non sono distanti e, inoltre, il giocatore spinge per andare al Napoli, visto che ha anche l’accordo. Juanlu Sanchez è un giocatore di prospettiva e che il Napoli segue da tempo. Lui è un terzino destro, che fa anche la zona offensiva. Con Conte può crescere ancora di più.

Alternativa a Politano? Juanlu Sanchez ha grandi doti offensive, ma tutto dipende da Conte come lo vede. Il Napoli sta prendendo uno dei giovani spagnoli più forti in quel ruolo. Miretti? Il Napoli l’ha sondato, visto che piace. Anche se non ci sono stati contatti recenti. So che il Sunderland si è mosso per Anguissa. Raspadori, invece, è seguito dall’Atalanta. Su Simeone c’è, ovviamente, il Pisa. Bisogna capire il futuro di Anguissa, visto che è un giocatore importante per Conte. Musah è stato davvero vicino al Napoli, ma poi la situazione si è fermata sulla linea di porta”.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja e aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.